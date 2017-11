PEC Zwolle-verdediger Sandler direct geopereerd na sleutelbeenbreuk

Verdediger matchwinner Matchwinner Isimat-Mirin tegen afspraak in mee naar voren

19:44 Nicolas Isimat-Mirin kreeg dit seizoen bij PSV regelmatig kritiek omdat hij door onhandige overtredingen strafschoppen veroorzaakte, bijvoorbeeld in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Tegen PEC Zwolle was de Franse verdediger een keer de gevierde man, door zijn ploeg in blessuretijd naar de winst te schieten: 0-1.