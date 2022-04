PEC Zwolle zakt naar plek zeventien na overwinning van Sparta in inhaalduel bij Vitesse

Opgelucht gleed hij met zijn handen over het shirt, keeper Maduka Okoye van Sparta, na afloop van de zes minuten voetbal. Vitesse-coach Thomas Letsch had vooraf al aangekondigd dat hem een belegering zou wachten. En die voorspelling kwam uit. Maar doelpunten vielen er, gelukkig voor de Duitse Nigeriaan onder de lat, niet. En dus mochten de Spangenaren de door sommigen al ingecalculeerde drie punten bijschrijven.



Het was een merkwaardig tafereel vanavond, in aanloop naar het duel van zes minuten in de lege Gelredome. Terwijl de spelers van Sparta nog in de kleedkamer zaten, stonden die van Vitesse al sinds kwart voor zes op het veld. Ze werkten gretig af op het doel, deden partijspelletjes.

Alles om direct vanaf het begin in de wedstrijd te zitten. De Spangenaren op hun beurt kozen voor een kortere warming-up voorafgaand aan de wedstrijd die op 4 maart in de 91ste minuut gestaakt werd vanwege wangedrag van de Arnhemse aanhang. De Rotterdamse club was in de vijfde minuut op 0-1 gekomen door een doelpunt van Adrian Dalmau.

Volledig scherm Lois Openda jaagt op Okoye. © ANP

De intenties waarmee Sparta naar Arnhem waren gekomen, werden meteen duidelijk. Nog voordat de bal ook maar had gerold, won Okoye al zo’n tien seconden tijd voorafgaand aan zijn eerste doeltrap. Bij de corner die er snel op volgde voor de geelzwarten ging doelman Markus Schubert meteen mee naar voren, zoals de goalie toch vooral als veldspeler fungeerde in de ploeg van Letsch. Overleven was het voor Sparta, dat uiteindelijk standhield.



Door de overwinning in Arnhem is Sparta geen hekkensluiter meer. De ploeg van Henk Fraser stijgt naar de zestiende plaats, een positie die na afloop nacompetitievoetbal tot gevolg zou hebben. Nummer vijftien Fortuna Sittard, waar de Spangenaren zaterdag met 3-0 van verloren, heeft een punt meer.

PEC Zwolle staat nu zeventiende en heeft twee punten minder dan Sparta. Willem II staat achttiende en heeft net als PEC 23 punten, maar PEC heeft een beter doelpuntensaldo.

