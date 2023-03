PEC Zwolle zet grote stap richting titel in Keuken Kampioen Divisie, ADO knokt zich naar belangrijke zege

Daardoor zette PEC een reuzenstap richting de titel in de eerste divisie. De Zwollenaren hebben met nog zeven speelronden te gaan 72 punten verzameld, vijf punten meer dan nummer twee Heracles. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de eredivisie. PEC heeft liefst negentien punten meer dan Almere City, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. PEC is zodoende nog twee zeges verwijderd van promotie.

PEC worstelde lange tijd tegen de beloften van FC Utrecht, maar brak na 58 minuten spelen de ban. Lennarty Thy kwam oog in oog met de doelman en prikte beheerst raak. In de blessuretijd verdubbelde Thy nog de score en besliste hij het duel definitief. Daarmee tekende hij alweer voor zijn zestiende en zeventiende treffer van het seizoen. PEC boekte de vijfde overwinning op rij.

Heracles - Almere City (1-1)

Heracles Almelo en Almere City, de nummers twee en drie van de Keuken Kampioen Divisie, hielden elkaar in evenwicht. De topper eindigde in een 1-1 gelijkspel. Almere opende na een halfuur de score via Alvaro Peña. De Spaanse middenvelder kopte raak na een hoekschop. Heel lang mochten de bezoekers daar niet van genieten. Op slag van rust schoot Nikolai Laursen namelijk de gelijkmaker tegen de touwen.

Dat betekende meteen de eindstand. Almere City slaagde er daardoor niet in om aan te haken in de strijd om directe promotie. Heracles heeft veertien punten meer dan Almere, al hebben de Almeloërs een wedstrijd meer gespeeld.

Volledig scherm Hamdi Akujobien Ruben Roosken. © Pro Shots / Ron Baltus

ADO Den Haag - Telstar (3-1)

ADO Den Haag is voor de eerste keer dit seizoen geklommen naar het linkerrijtje. De ploeg van Dick Advocaat knokte zich in de slotfase van het duel met mede-middenmoter Telstar naar een 3-1 overwinning. ADO staat dankzij de knappe zege op de tiende plaats en is vier punten verwijderd van de top acht.

Thomas Verheydt schoot zijn ploeg na 81 minuten op voorsprong vanaf elf meter. Een minuut later gooide Xander Severina, die afgelopen week nog met Curaçao tegen wereldkampioen Argentinië speelde, het duel in het slot. De bal viel voor de voeten van de jonge aanvaller, die niet twijfelde en de derde Haagse treffer van de avond maakte.

En dat terwijl de Hagenaars matig aan de wedstrijd begonnen. ADO kwam na 24 minuten spelen op achterstand na een treffer van David Min. De aanvaller van Telstar zag zijn van richting veranderde schot in het doel belanden. Een heerlijke treffer van Titouan Thomas bracht ADO op gelijke hoogte. De middenvelder ramde een vrije trap van een meter of 25 in het doel. Het was zijn eerste doelpunt als profvoetballer.

MVV Maastricht - FC Eindhoven (3-2)

MVV Maastricht klopte Eindhoven in een spannend duel (3-2). Ruben van Bommel, zoon van oud-international Mark van Bommel, scoorde eenmaal voor de thuisclub. Zijn broer Thomas verscheen eveneens aan de aftrap voor MVV.

Check hieronder alle uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Keuken Kampioen Divisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Keuken Kampioen Divisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.