Pechvogel Damen weet van geen opgeven

Alessandro Damen heeft het nieuws gekregen waar hij al voor vreesde. De Excelsior-doelman heeft twee weken geleden, in het uitduel met Heracles, voor de derde keer in tweeënhalf jaar tijd zijn kruisband afgescheurd. Een klein lichtpuntje: omdat er geen complicaties zijn kan hij volgende week vrijdag al onder het mes. Daarna kan hij aan zijn herstel beginnen.

Want van opgeven wil hij, ondanks de onvoorstelbare dosis pech, nog altijd niet weten. ,,Naast het voetbal doe ik een HBO-opleiding sportmanagement en ondernemerschap. Ik heb me de laatste weken wel afgevraagd: moet ik me dan daar op richten? Daar heb ik het ook wel met mijn naasten over gehad. Maar uiteindelijk kom je terug op het feit dat je wilt blijven voetballen.”

Omdat hij al twee keer aan het echte werk rook, in totaal veertien eredivisiewedstrijden speelde. En zich daarin positief onderscheidde. ,,Maar ik heb het nog niet een heel seizoen lang kunnen laten zien. Dat maakt me wel een beetje boos. Daar haal ik mijn motivatie uit. Ik weet dat ik het kan, wil nog één keer alles op alles zetten, laten zien wat ik in huis heb. Het moet gewoon een keer goed gaan.”