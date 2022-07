Pechvogel Noni Madueke loopt ernstige enkelblessure op en is voor lange tijd uitgeschakeld

Madueke blesseerde zich bij een botsing met een ploeggenoot op de training. Voor de Brit betekent zijn lange revalidatieperiode een nieuwe tegenvaller. Madueke stond vorig seizoen geregeld aan de kant, vaak met spierblessures. Mede daardoor kwam hij in de eredivisie maar tot achttien optredens, waarvan elf als basisspeler. PSV brak een jaar geleden het contract van Madueke open. De snelle buitenspeler staat nog tot de zomer van 2025 onder contract bij de Eindhovenaren. PSV verlengde zijn contract omdat hij, na een sterk seizoen 2020/2021, in de belangstelling stond van meerdere clubs. In 24 competitiewedstrijden maakte hij toen zeven doelpunten.

Madueke was normaal gesproken basisspeler geweest in de wedstrijd van zaterdag om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. Het wegvallen van de aanvaller is een tweede tegenvaller voor trainer Ruud van Nistelrooij, die in de voorste linie ook Yorbe Vertessen mist. De Belg liet zich opereren aan een blindedarmontsteking en is de komende weken ook niet inzetbaar. Dat zijn niet de enige blessures in de selectie van PSV. De club mist tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal namelijk ook nog Mauro Júnior, Carlos Vinícius en Olivier Boscagli.