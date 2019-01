Pedersen supersub voor Emmen, AZ heeft de meeste schutters

Weetjes over speelronde 19De negentiende speelronde van de eredivisie staat vooral in het teken van de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, maar wij blikken met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta ook vooruit op de andere wedstrijden. Hieronder vindt u ook de vermoedelijke opstellingen.

NAC Breda – ADO Den Haag (vrijdag 20.00)

ADO Den Haag treft met NAC zijn favoriete tegenstander uit de eredivisie, want tegen geen enkele andere club won ADO zoveel wedstrijden als tegen NAC (29). Daarnaast scoren ze ook het vaakst tegen de Brabanders (131 goals). Ook in het recente verleden blijkt NAC een makkelijke kluif voor ADO. De Hagenezen verloren namelijk slechts één keer in de laatste negen ontmoetingen met De Parel van het Zuiden (W5, G3 – thuis & uit).

Heracles Almelo – PEC Zwolle (zaterdag 18.30)

Heracles presteert de laatste jaren uitstekend tegen PEC Zwolle. In de laatste acht eredivisiewedstrijden werd er slechts één keer verloren van de Zwollenaren (W5, G2 – thuis & uit). Of de thuisploeg deze statistieken verbetert, valt te betwijfelen. Het loopt de laatste maanden immers wat minder in Almelo. In de laatste negen speelronden pakte Heracles zeven punten, tegenover negentien in de eerste negen duels van het eredivisieseizoen. Alleen Excelsior pakte minder punten in de laatste negen speelronden (4). Wellicht krijgt dit duel voor Bram van Polen een speciaal tintje. Hij staat samen met René IJzerman tweede op de lijst van meeste eredivisiewedstrijden voor PEC Zwolle (192). Mocht Van Polen zaterdag spelen, houdt hij alleen Alex Booy voor zich (205).

PSV – FC Groningen (zaterdag 19.45)

PSV is dit seizoen nog foutloos in eigen stadion en historisch gezien hoeft de koploper zich ook geen zorgen te maken dat FC Groningen daar verandering in brengt. In de eredivisie verloren de Eindhovenaren in 39 ontmoetingen slechts één keer van de noordelingen (W29, G8). Toch biedt het recente verleden FC Groningen enige hoop. Zij zijn namelijk de laatste ploeg die niet verloor op bezoek bij PSV (0-0 op 6 mei 2018). Daarnaast kwam PSV in het voorgaande thuisduel met FC Groningen ook niet tot scoren. Voor Luuk de Jong is er een mooie mijlpaal op komst. Hij staat op 99 doelpunten voor PSV in alle competities. 97 van deze treffers maakte hij van binnen het strafschopgebied, terwijl hij 43 van de 99 goals met zijn hoofd maakte.

Excelsior – De Graafschap (zaterdag 19.45)

De laatste jaren is Excelsior voor De Graafschap één van de favoriete tegenstanders. De Superboeren verloren slechts één van de laatste twaalf eredivisiewedstrijden tegen de Kralingers (W5, G6 – thuis & uit). Misschien dat bij Excelsior wat degradatiestress om de hoek komt kijken. Na afgelopen speelweekend staan ze op de zestiende plaats, terwijl er vorig seizoen nooit een speelronde werd afgesloten onder de dertiende plek.

VVV Venlo – FC Emmen ( zaterdag 20.45)

FC Emmen debuteert dit seizoen op het hoogste niveau, waardoor dit affiche de eerste ontmoeting is in de eredivisie. In Emmen speelden beide ploegen al eerder dit seizoen tegen elkaar. Destijds eindigde de wedstrijd in 1-1. In Venlo komt FC Emmen wellicht moeilijker tot scoren, want VVV krijgt na PSV (2) samen met Ajax de minste tegengoals in eigen huis (6). Toch moeten de Limburgers oppassen voor Nicklas Pedersen. De Deen kwam dit seizoen in 69 speelminuten als invaller tot vier treffers met vijf schoten op doel, in de 517 minuten die Pedersen als basisspeler maakte kwam hij ook tot vijf schoten tussen de palen (0 doelpunten).

Fortuna Sittard – Vitesse ( zondag 12.30)

In de eredivisie won Fortuna Sittard drie keer van Vitesse. Bij twee van die drie overwinningen speelde huidig Fortuna Sittard-trainer René Eijer mee bij de Arnhemmers, die in de ontmoeting op 23 september 1990 zelfs scoorde (2-3). Waar er uit werd gewonnen van de Vitesse, gebeurde dit in Limburg nog nooit (G5, V6). Vitesse won afgelopen week van Excelsior en kan sinds 2008 een kalenderjaar beginnen met twee achtereenvolgende zeges in de eredivisie.

FC Utrecht - Willem II (zondag 14.30)

De twee oudste eredivisietrainers van dit seizoen staan zondagmiddag tegenover elkaar in Stadion Galgenwaard. Adrie Koster (64 jaar) komt met zijn ploeg Willem II op bezoek bij het FC Utrecht van Dick Advocaat (71 jaar). De thuisploeg treft zijn favoriete tegenstander uit de eredivisie. In thuis-en uitwedstrijden won FC Utrecht het vaakst van de Willem II (35). Ook Urby Emanuelson overlegt uitstekende cijfers tegen de Tilburgers. Hij won van geen ploeg meer eredivisiewedstrijden dan van de Tricolores (10, gelijk met Heracles). Willem II kan vertrouwen op zijn goede uitbalans. Alleen Ajax (2,7) en PSV (2,4) pakten dit seizoen gemiddeld meer punten per uitduel dan de Tilburgers (1,6).

SC Heerenveen – AZ (zondag 16.45)

AZ pakte in de laatste tien uitduels in de eredivisie met Heerenveen meer punten dan de Friezen (16 - W5, G1, V4). Sterker nog: de Alkmaarders wonnen de laatste twee ontmoetingen in Heerenveen ( beide 1-2). Om te winnen kun je beter niet het eerste doelpunt maken, want in de laatste drie ontmoetingen verloor het team dat de openingsgoal maakte. Als toeschouwer kun je beter lang op je stoel blijven zitten, want in de laatste drie wedstrijden werden zeven van de twaalf doelpunten in de laatste twintig minuten gemaakt. Als AZ zondagmiddag scoort, is de kans is groot dat de goals door verschillende spelers worden gemaakt, want dit seizoen kent AZ demeeste verschillende doelpuntenmakers (14).