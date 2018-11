Penaltyreeks? Het ABBA-systyeem heeft zijn langste tijd alweer gehad

Met het ABBA-principe worden de strafschoppen niet om en om genomen, maar begint team A, waarna team B twee keer aan de beurt is en vervolgens team A weer twee strafschoppen moet nemen, enzovoort. Het is bedoeld om de druk eerlijker over de twee teams te verdelen, maar het zorgt volgens IFAB vooral voor verwarring.

In Nederland werd in augustus de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal via een penaltyreeks volgens het ABBA-systeem beslist. Vorig jaar was er een rel in de KNVB-beker toen het duel tussen FC Lisse en Hoek beslist moest worden via strafschoppen. De scheidsrechter liet de teams die volgens het ABBA-systeem nemen, maar dat was niet conform de spelregels. Uiteindelijk werd de penaltyserie ongeldig verklaard en moesten alle strafschoppen opnieuw worden genomen.