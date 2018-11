Pereiro kan Romário evenaren in de Kuip

Feyenoord en PSV staan zondag voor de 125ste keer tegenover elkaar in de eredivisie. Wordt het weer de middag van Gáston Pereiro? De Uruguayaan scoorde in zijn laatste drie wedstrijden tegen de Rotterdammers.

• Pereiro maakte vorig seizoen de laatste goal in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen PSV. Hij werd daarmee de eerste PSV’er die in drie opeenvolgende eredivisieduels een doelpunt maakte tegen Feyenoord sinds Romário. De Braziliaan was tussen 1991 en 1993 zelfs in vier duels op rij trefzeker tegen de Rotterdammers.

• Van de voorgaande 124 eredivisieduels won Feyenoord er 50, PSV zegevierde 45 keer en 29 keer werd het gelijk. Feyenoord won thuis 6 van zijn laatste 8 eredivisieduels met PSV (W6-G0-V2). Vorig seizoen was de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst bovendien in de kwartfinales van de KNVB-beker in de Kuip met 2-0 te sterk voor PSV. Larsson en Tonny Vilhena scoorden.

• Feyenoord en PSV treffen elkaar voor de tweede maal dit seizoen. Op 4 augustus won Feyenoord in Eindhoven de Johan Cruijff Schaal door PSV na het nemen van strafschoppen te verslaan: 0-0 (6-5). In de strafschoppenserie viel de beslissing na 16 penalty’s toen Jordy Clasie raak schoot. Sam Larsson, Sofyan Amrabat (beiden Feyenoord) en Jorrit Hendrix, Angeliño en Pablo Rosario misten vanaf elf meter.

Volledig scherm Feyenoord viert feest nadat PSV in de strijd om John Cruijff Schaal na strafschoppen is verslagen. © Pim Ras Fotografie

• Feyenoord heeft in al zijn 19 thuiswedstrijden in 2018 in alle competities maar 1 thuisnederlaag geleden: de 1-3 tegen PSV op 25 februari 2018. De laatste keer dat de Einhovenaren in opeenvolgende seizoenen uit bij Feyenoord wonnen was in 1980/81 en 1981/82

• PSV heeft na 13 speelronden nog steeds een honderd procent score. De club is nu nog 4 wedstrijden verwijderd van het eigen eredivisierecord: winst in zijn eerste 17 duels in 1987/1988.

• Mark van Bommel scherpte afgelopen speelronde tegen Heerenveen (3-0) zijn eigen record aan door als trainer zijn eerste 13 eredivisieduels te winnen. Dat lukte nog geen andere coach in de eredivisie.

• Feyenoord komt bij een overwinning op PSV op 29 punten uit 13 wedstrijden, 7 punten meer dan vorig seizoen (22) en 3 punten minder dan in het kampioensjaar 2016/2017 (32).

• Feyenoord profiteerde in de eredivisie 99 keer van een eigen doelpunt. Twee daarvan kwamen op naam van PSV - Jeffrey Bruma in 2015 en Jeroen Zoet op 26 februari 2017.

• PSV kwam dit seizoen 1170 minuten in actie en keek slechts 4 minuten tegen een achterstand aan (tegen FC Groningen). Feyenoord stond 180 minuten achter

• Sinds zijn terugkeer naar Feyenoord pakten de Rotterdammers gemiddeld 0,4 punten meer met Robin van Persie in de basis dan zonder de aanvoerder aan de aftrap (2,3 om 1,9). Van Persie scoorde overigens nog nooit tegen PSV (6 duels met Feyenoord en Arsenal).

• Drie van de laatste acht eredivisiedoelpunten van Feyenoord tegen Ajax of PSV werden door Jens Toornstra gemaakt.

• Luuk de Jong (5) en Hirving Lozano (1) scoorden dit Eredivisieseizoen al zes keer op aangeven van de ander, minimaal drie keer vaker dan elk ander duo. De Jong is dit seizoen met 12 treffers topscorer in de eredivisie. Hij heeft nu al zijn totaal van 12 goals (in 28 wedstrijden) van vorig seizoen geëvenaard. De Jong scoorde in 8 van zijn laatste 9 wedstrijden.

• De Jong heeft in zijn laatste 10 wedstrijden tegen Feyenoord niet gescoord (alle competities). Hij maakte in totaal 4 doelpunten in 17 wedstrijden tegen Feyenoord, waaronder een hattrick op 17 december 2014 (4-3 thuiszege met PSV).