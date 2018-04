Pereiro staat ADO-stunt in de weg

Door Wietse Dijkstra



Terwijl de Haagse aanhang zich al opmaakte voor een feestje - ook gezien de tussenstanden bij de concurrenten voor de play-offs zag het er gunstig uit - gooide Pereiro vijf minuten voor tijd nog roet in het eten. Met een bekeken uithaal in de verre hoek liet de Uruguyaan weer eens zien dat hij een geweldige trap in zijn linkerbeen heeft.



Johnsen werd na afloop in het zonnetje als ADO's topscorer van dit seizoen. De Noor maakte zijn zestiende en zeventiende goal van deze jaargang en heeft daardoor zelfs nog altijd kans om als ADO-speler topscorer van de eredivisie te worden. Maar genoeg voor de winst die zijn ploeg terug op de achtste plaats had gebracht, waren zijn treffers niet.PSV speelde in het nieuwe uittenue, dat is geïnspireerd op de outfit waarin de club 30 jaar geleden in Stuttart de Europa Cup 1-finale won. Zonder de geblesseerden Jeroen Zoet, Marco van Ginkel en Luuk de Jong, begon de landskampioen ook voortvarend. Op van Gaston Pereiro zorgde Hirving Lozano met zijn 17de goal van het seizoen voor de vroege voorsprong: 0-1.



Blessure

De vreugde was echter van korte duur, omat de Mexicaan bij het neerkomen na zijn rake kopbal lelijk terecht kwam op de stang in het doelnet en niet veel later met een schouderblessure naar de kant moest. Hij had nog net kunnen zien hoe Johnsen - zijn concurrent in de strijd om de topscorerstitel - na een prima aanval via Danny Bakker en Lex Immers de gelijkmaker binnenramde.



Johnsen trok daarna de hoofdrol naar zich toe, want niet veel later versierde hij in duel met Nicolas Isimat-Mirin handig de strafschop waaruit Nasser El Khayati de Hagenaar op 2-1 schoot. En ook na rust, nadat PSV via Pereiro gelijkgemaakt had, was de spits er weer als de kippen bij toen de bal in de kluts voor zijn voeten kwam: 3-2. ADO ging tot het laatste fluitsignaal voor de volle winst, maar moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een zwaarbevochten punt.