Pérez: Ik heb wel een beetje te doen met PSV

Wordt het een makkelijk potje voor Ajax of gaat het geplaagde PSV er met een zege vandoor?

Kenneth Pérez: ,,Ajax gaat winnen. Het gaat de laatste weken moeizaam in Amsterdam, maar bij PSV is het veel erger. Het verschil tussen de teams is te groot. Eigenlijk is het niet eens een topper. Op papier natuurlijk wel, maar de koploper tegen de nummer vijf is geen topwedstrijd. Maar ja, het is de eredivisie. Je wordt elke week verrast.’’