Persconferentie Ronald Koeman en Marten de Roon

Raimond van der Gouw heeft heimwee naar Manchester

De festiviteiten na het winnen van de play-offs en daarmee Europees voetbal voor Vitesse gingen aan hem voorbij. Keeperstrainer Raimond van der Gouw had andere zaken aan zijn hoofd. Vlak voor de finales verloor hij plotseling zijn vader. ,,Dan is voetbal bijzaak'', zegt de 55-jarige Deventenaar, die nog vaak met heimwee terugkijkt op zijn voetbalavonturen in Engeland. De tijd die hem vormde als keeper én als mens.