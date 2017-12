Persoonlijke fout leidt nederlaag NAC in

NAC is er niet in geslaagd op bezoek bij Heerenveen de tweede uitzege van het seizoen te boeken. Een persoonlijke fout van Mounir El Allouchi kostte de Bredanaars de kop: 1-0. Lees het hele wedstrijdverslag hier .

Wat een kans! Marí kan vrij inkoppen , maar plaatst de bal in kansrijke positie in de handen van Hahn. In de tegenaanval stopt Birighitti een schot van Van Amersfoort.

De laatste editie van Heerenveen - NAC eindigde in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. In 2015 pakte NAC in strijd tegen degradatie één punt.

De laatste keer dat NAC in de eredivisie won in het Abe Lenstra Stadion was in 2004. Henk Vos maakte destijds, na een 3-1 achterstand, de winnende treffer: 3-4.