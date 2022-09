Perspectief kantelt binnen één week voor inspiratieloos Ajax

GA Eag­les-trai­ner René Hake oog in oog met oude liefde: ‘Ik ken elke steen bij FC Emmen’

Go Ahead Eagles-FC Emmen, dat is bijzonder voor de trainer van de thuisclub. René Hake was bij de noordelijke eredivisionist jeugdspeler, jeugdtrainer, hoofd jeugdopleiding en hoofdtrainer. Bovendien woont de roerganger van de Deventenaren in Erica, op 10 kilometer van Emmen.

16 september