Peter Bosz: één finale meer dan Van Gaal sinds 2010, maar nog steeds geen zege

Pak ‘m beet Dick Advocaat, Ronald Koeman of Phillip Cocu krijgen als trainer nooit zo’n vraag. Bij Bosz is de beeldvorming nou eenmaal dubbel. Hij oogst al jaren lof voor de manier waarop hij zijn teams laat spelen, maar krijgt ook te horen dat zijn cv nog geen prijzen telt op het hoogste niveau. Hij zou net iets te veel idealist zijn om veel te winnen. Zelf zei hij deze week over dat label:



,,Bij mijn eerste club AGOVV wonnen we alle amateurkampioenschappen. Bij Heracles werd ik als trainer kampioen van de eerste divisie. Niet het hoogste niveau, maar wel het hoogst haalbare op dat moment. En neem vorig seizoen, het eerste halfjaar Leverkusen: van plek negen naar plek vier in de Bundesliga en kwalificatie voor de Champions League. Dat is geen tastbare prijs in de vorm van een beker of schaal, maar het is ook winnen. Net als het winnen van play-offs met Vitesse. Winnen is het belangrijkste in voetbal, ook bij mij, alleen denk ik dat dit op verschillende manieren kan. Onze manier is een ingewikkeldere manier, we gaan niet voor de makkelijkste weg nee, dat klopt wel.’’