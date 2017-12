Sinds hij in de uitwedstrijd bij AZ begin december moest uitstappen met klachten, speelde Peters geen minuut meer. Onderzoek wees uit dat er vocht in zijn knie kwam als vervanging voor de dunner geworden laag kraakbeen in het gewricht, die moet zorgen voor demping tussen de botten. Er moest iets gebeuren, maar wat? Specialisten in Tilburg, Utrecht en zelfs (via connecties van technisch directeur Joris Mathijsen, die bij HSV speelde) in Hamburg bekeken de MRI-scan van de knie uitvoerig.



Er waren meerdere opties. Gekozen is om om de knie zonder operatie in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen, onder meer door een behandeling waarbij lichaamseigen stoffen in het gewricht worden gespoten. Daarnaast moet Peters met specifieke krachttraining zorgen dat de spieren in zijn been zo sterk worden dat de knie minder wordt belast. ,,De artsen hebben me wel op het hart gedrukt dat ik geduld moet hebben met dit proces. Dat ik me niet moet laten verleiden om te snel weer op het veld te willen staan."



Peters hoopt dit seizoen nog wedstrijden te spelen. ,,Maar we plakken er bewust geen datum op. Dat kan niet in dit geval." Hij weet dat er een kans bestaat dat de nu gekozen behandelmethode niet het gewenste effect sorteert. ,,Dan kunnen we alsnog voor een iets ingrijpendere oplossing kiezen."