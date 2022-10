Phillip Cocu witheet na uitschakeling Vitesse: ‘We hebben gefaald’

Phillip Cocu is zeer teleurgesteld door de uitschakeling van Vitesse in de KNVB-beker. De Arnhemse club heeft gefaald tegen Kozakken Boys, stelt de coach. ,,Ik ben boos, dit is een blamage”, stelt hij.

Vitesse ging laat op de woensdagavond onderuit via strafschoppen. Na de reguliere speeltijd stond 2-2 op het scorebord in Werkendam. In de verlenging werd niet meer gescoord. In de penaltyserie miste vervolgens alleen Vitessenaar Melle Meulensteen. Daarmee lag de profclub er uit in de beker.

,,Ik verwijt Meulensteen niets”, zegt Cocu. ,,Het probleem zit aan de voorkant. We komen twee keer op voorsprong. We geven die twee keer weg. Dat mag niet. Vooral die 2-2 is erg knullig. Ik baal. Een ruime zege zit er niet in. Het is geen makkelijke avond. Uiteindelijk gaat het er dan om door te komen. Niets meer en niets minder. Wij hebben gefaald.”

Cocu is in Werkendam met de beperkingen van zijn spelersgroep geconfronteerd. Vitesse staat niet voor niets onderin de eredivisie. ,,Dit is de harde werkelijkheid. Iedereen moet in de spiegel kijken.”

,,Ik heb ze gewaarschuwd voor dit soort wedstrijden. Voor de tegenstander is dit de wedstrijd van het jaar. Die gaan als de brandweer. Je moet dus heel scherp aan de klus beginnen. En scherp blijven tot het einde. Geconcentreerd zijn. Dat is niet gebeurd.”

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops