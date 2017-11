Piepjong Ajax-tandem dirigeert Elftal van de Week

Zoet opnieuw van waarde, Kluivert met bal naar huis

26 november Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In de dertiende speelweek was PSV-doelman Jeroen Zoet de absolute uitblinker. De goalie van de Eindhovenaren moest op Woudestein slechts zwichten op een inzet van Koolwijk, waar hij in het restant van de wedstrijd zeker twee andere treffers van Excelsior voorkwam. Voor zijn uitstekende optreden in Rotterdam kreeg hij van ons een 8,5.