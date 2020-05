Piet den Boer geniet nog altijd na van die gouden kopbal tegen Ajax in 1988

Spreken we met de man die 32 jaar geleden Ajax in rouw dompelde?

Den Boer: ,,Hahaha. Ja, vandaag is die dag hè. 11 mei. Die kopbal heeft mijn hele leven veranderd.’’



Rik de Saedeleer riep: ‘Jaaa, daar is-ie… En daar is de góál! Piet den Boer heet hij...’

,,Ik deed het niet alleen natuurlijk. Ik kopte die bal binnen, maar we hebben geweldig verdedigd die avond in Straatsburg. En vergeet onze keeper Michel Preud’Homme niet, die hield veel tegen. Het was een vriendenploeg met een geweldige trainer in de persoon van Aad de Mos. Jaarlijks zijn we in deze periode bezig met de vraag: wie spelen er dit jaar de Europa Cup-finales en wie zal de winnende goal maken? Althans, voor de coronacrisis. KV Mechelen is het gelukt in 1988 en ik kopte die avond die bal binnen. Het is erg leuk dat daar 32 jaar later nog door krant met zijn oorsprong in Rotterdam naar wordt gevraagd. Ik kom maar gewoon van CVV, Xerxes en Excelsior en in België heb ik het geluk gehad dat ik bij een heel bijzondere club terecht ben gekomen. En dat wij ook nog eens in 1988 de grootste prijs uit de historie van de club wonnen.’’

Wat doet de Rotterdamse doelpuntenmaker van weleer tegenwoordig?

,,Ik heb werk bij ABN Amro en ik heb een foundation opgericht die al jaren bestaat. We haalden bijvoorbeeld 30.000 euro op voor beschermingsschorten voor de mensen die in de zorg werken. En ik bondscoach van de ‘Special Devils’, het officiële nationale G-voetbalteam van België. Wij willen naar Special Olympics Wereldspelen 2023 in Berlijn. Deze maand hadden we al een oefentoernooi in Litouwen, maar door de coronacrisis is alles afgelast. Of hopelijk uitgesteld. In Mechelen organiseren we ook een toernooi zoals jullie dat jaarlijks in Barendrecht hebben. Met G-voetballers. Alle artiesten zijn al geregeld. Het gaat om 6 september, we hopen dat het tegen die tijd weer mogelijk is om op die manier bij elkaar te komen, maar de gezondheid staat uiteraard voorop.’’

Waar bent u het meest trots op: die rake kopbal tegen Ajax of al die maatschappelijke projecten waar u zoveel mensen blij mee maakt?

,,Dat is echt heel moeilijk. Die kopbal was bijzonder, maar al die dingen na mijn loopbaan zijn dat ook voor mij. Het is allemaal betrekkelijk, weet ik, dus doe ik graag iets voor anderen en met anderen. Mijn ouders hadden niets en ik heb een geweldige jeugd gehad in Rotterdam. Dan is het mooi als je later met elkaar dingen voor elkaar kan krijgen. En dan moet je maar hopen dat je gezond blijft. Ik had last van mijn maag en een jaar geleden is er is bij mij een flinke tumor verwijderd. Ik hoefde gelukkig geen chemokuur te ondergaan, maar dan ga je wel nadenken. Van het mooi KV Mechelen van 1988 zijn we Lei Clijsters al kwijt.’’

Volledig scherm Aad de Mos, Erwin Koeman en Lei Clijsters houden de Europa Cup II omhoog na winst in de finale op Ajax in 1988. © EPA

Laten we hopen dat gezondheid goed blijft gaan, dan zal u tot in lengte van jaren worden herinnerd aan 11 mei 1988.

,,Ik hoorde dat de Belgische televisie deze week nog de Super Cup wedstrijd tussen KV Mechelen en PSV zal uitzenden. Die wedstrijd wonnen wij ook, met 3-0. Het waren mooie tijden. Nogmaals, voor een simpele Rotterdammer is het mij allemaal goed afgegaan. Op dat complete plaatje ben ik wel trots. En ach, in Nederland kunnen ze er wel mee leven toch dat Ajax die avond niet won? Ik kwam voor ABN Amro nog weleens in Amsterdam. Dan begonnen ze wel altijd over die wedstrijd. Maar het eindigde altijd in een lach. Dat ik die prijs met KV Mechelen won, maakt het speciaal. Die club zal niet snel meer een Europa Cup winnen, dus het blijft in het collectieve geheugen van de mensen gegrift staan. KV Mechelen is ondanks het feit dat het niet meer toonaangevend is, wel bijzonder hoor. Ondanks de coronacrisis is er een run op seizoenkaarten. Mensen kopen een kaart maar het is maar afwachten wanneer ze echt het stadion weer in kunnen. Ik vind dat mooi. Het geeft aan hoe ze van die club houden.’’