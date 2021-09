Pijnlijke nederlaag PSV bij Willem II na eigen doelpunt en blunder Joël Drommel

PSV heeft voor de tweede keer in een week tijd dure punten verspeeld in de eredivisie. In Tilburg domineerden de Eindhovenaren, maar door een eigen doelpunt van Eran Zahavi en een enorme flater van Joël Drommel werd er toch verloren: 2-1.

PSV was eigenlijk oppermachtig in Tilburg, speelde ook veel beter dan in het midweekse duel met Go Ahead Eagles, maar door twee flinke missers werd er toch verloren. En dat terwijl Roger Schmidt met Ibrahim Sangaré en Mario Götze weer twee belangrijke spelers terug had in Tilburg, waar het stadion voor het eerst sinds maart 2020 weer was uitverkocht. Sangaré was voor rust de beste PSV’er, met diverse balveroveringen en goede passes.

Toch was het Eran Zahavi die voor rust dé hoofdrol vertolkte. Aanvankelijk ging vrijwel alles mis bij de Israëlische spits. Verkeerde aannames, twee grote kansen gemist en tot overmaat van ramp knikte hij de bal in de 20ste minuut ook nog eens in zijn eigen doel: 1-0, Willem II.

En dus kon PSV in de achtervolging, tegen het spelbeeld in. Zahavi had al snel gelijk kunnen maken, maar deed dat na 30 minuten pas. Nu knikte hij de bal, uit een voorzet van Philipp Max, in het goede doel: 1-1.

Zahavi botste bij dat doelpunt hard met zijn hoofd tegen verdediger Derrick Köhn en kon niet eens juichen. 1-1 was de ruststand in Tilburg, ook al omdat Sangaré op slag van rust een aardige kans miste. Hij werkte de bal met zijn bovenbeen maar nét naast het Willem II-doel.

In de tweede helft vervolgde PSV de jacht op de voorsprong. Die leek er na een uur ook te komen: Marco van Ginkel kopte de bal uit een corner hard naar de grond, maar doelman Timon Wellenreuther had een fantastische reflex in huis.

Zijn PSV-collega Joël Drommel ging even later gruwelijk in de fout. Hij kon het schot van Ché Nunnely, zo’n beetje de enige doelpoging van Willem II in de hele wedstrijd, zo pakken, maar liet de bal zo door zijn handen glippen: 2-1.

Invaller Maxi Romero had de 2-2 nog op zijn schoen, maar ook hij wist niet meer te scoren. En dus leed PSV zijn tweede competitienederlaag in een week tijd. En nemen de zorgen toe in Eindhoven, zeker als Ajax later op zaterdag thuis tegen FC Groningen wél weet te winnen.

