Pijnlijke nederlaag voor beter NAC

Ondanks een dik veldoverwicht creëerden de beter spelende Bredanaars amper kansen. Rai Vloet was met een kopbal op de paal het dichtst bij een treffer. VVV was een stuk efficiënter. Lennart Thy trok in de 72ste minuut de door Ralf Seuntjens aangespannen trekker over.



De eerste helft was er een van koude regengordijnen en voetbal waar de 18.443 toeschouwers maar moeilijk warm van konden raken. NAC probeerde het wel. De ploeg stopte veel energie in haar spel, maar ook de vaak weer weergaloze acties van Manu Garcia en José Angelino konden VVV niet echt in verlegenheid brengen. Al hadden de Limburgers wel geluk dat Giovanni Korte weinig uitrichtte met een een steekbal van Garcia. Uit de corner die erop volgde was NAC nog het dichtst bij een treffer. Rai Vloet kon zijn voet van dichtbij echter niet doeltreffend tegen de bal krijgen.



VVV zette er aanvallend bitter weinig tegenover. De ploeg van Maurice Steijn was voornamelijk bezig om de tegenstander onder controle te houden. Dat lukte aardig, al verloor het zo nu en dan de grip op Angelino en Garcia. Na 35 minuten bijvoorbeeld slalomde Garcia de zestien binnen. Hij liet vier spelers staan, maar zijn schuiver miste vervolgens alle kracht en richting.



Open wedstrijd

Na de pauze bracht VVV Opoku in en werd het een meer open wedstrijd. NAC-doelman Mark Birighitti moest alle zeilen bijzetten om een kopbal van de invaller uit zijn goal te houden. Aan de andere kant raakte Vloet in de 70ste minuut de paal uit een voorzet van Angelino. Nog geen minuut later werd een treffer van VVV (Opoku) afgekeurd.



Het bleek uitstel van executie. Na een matig uitverdedigde bal, kopte Ralf Seuntjens de bal terug op Lennart Thy. De verder ontzichtbare VVV-spits schoof de bal laag en hard in het doel. Wie dacht dat NAC na deze treffer de tegenstander het laatste kwartier met de rug tegen de muur zou zetten, kwam bedrogen uit. Daarvoor hadden de Bredanaars de kracht niet meer.