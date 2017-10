Pim Ras over iconische foto: Robben is niet bewust onscherp

Door Marieke de Ruijter

Fotograaf Pim Ras was er voor deze krant bij op die bewuste dag in Salvador die het succesvolle het WK in Brazilië inluidde. Hij schoot daar deze fantastische foto van de man uit Bedum. Het beeld ging eerder deze week, na de wedstrijd tegen Zweden viral op social media. Robben die revanche neemt voor de van Spanje verloren WK-finale van 2010. Het een iconisch beeld geworden voor de legendarische avond van 13 juni 2014: Casillas is geklopt, de 5-1 is in de maak en de bank ontploft al van vreugde voor Robben de bal daadwerkelijk in het net heeft gewerkt. We vroegen Ras naar het verhaal achter de foto.

Klopt de anekdote dat je deze foto eigenlijk wilde wissen op het vliegveld van Salvador omdat Robben niet scherp was?

,,Nou, dat ligt iets anders. Ik zou de foto niet hebben gewist, maar het was al met al een nogal hectische dag. Ik was na de wedstrijd mijn telefoon kwijtgeraakt en was eigenlijk vooral bezig om die terug te krijgen. Ik had de foto al wel bekeken, maar zag dat Robben niet scherp was. Ik had daarom andere foto’s naar de krant gestuurd om te gebruiken. Pas na een uur of drie keek ik op het vliegveld van Salvador de beelden eens rustig. Toen dacht ik wel: Shit dat is toch wel een mooie foto. Vooral omdat de bank wel scherp is.''

Op Twitter noemen mensen het de mooiste voetbalfoto ooit gemaakt

,,Dat is wel echt overdreven. Het is een bijzondere foto, maar een goede foto moet scherp zijn. Ik heb Robben in dit beeld echt niet bewust onscherp genomen. Het is wel een iconische foto, maar zelf was ik blijer met het beeld van de 'vliegende' Van Persie die de 1-1 maakte die avond.

Robin van Persie zweeft door de lucht nadat hij de bal gekopt heeft in de openingswedstrijd van het WK Voetbal in Brazilie tegen Spanje.

Wat maakt het beeld van Robben dan toch zo speciaal?