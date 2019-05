Piotr Parzyszek en het Poolse sprookje

Een voetbalsprookje, zo mag de nakende titel van het hier volstrekt onbekende Piast Gliwice best genoemd worden. ,,Vorig seizoen voorkwam Piast pas op de laatste speeldag degradatie’’, zegt Piotr Parzyszek, sinds afgelopen zomer speler van de Poolse club. ,,En nu kunnen we zondag kampioen worden. De hele stad staat op de kop.’’

Parzyszek, in twee periodes goed voor 53 competitetreffers in het shirt van De Graafschap, speelt sinds dit seizoen in Gliwice, een stad met 200.000 inwoners in de provincie Silezië. De in Polen geboren, maar in Arnhem getogen spits kwam in de zomer over van PEC Zwolle. ,,Ik heb De Graafschap laten weten dat ik best terug wilde keren in Doetinchem, maar ze wilden niet. Achteraf heb ik er geen spijt van dat ik naar Polen ging.’’

Dat is te begrijpen. Zondagavond speelt Parzyszek met Piast Gliwice de laatste competitiewedstrijd, thuis tegen Lech Poznan in de play-offs van de Ekstraklasa. Een gelijkspel volstaat om voor het eerst in de clubhistorie de Poolse titel te pakken.

,,Iedereen in Polen is voor ons, want Legia Warschau (de vroegere club van het leger en de afgelopen drie jaar landskampioen, RW) wordt in Polen gehaat’’, aldus Parzyszek. ,,Mensen vinden dat Legia titels heeft gekocht.’’

Ongelooflijk sterk

,,We begonnen de play-offs met zeven punten achterstand op Legia en Lechia Gdansk, maar wij zijn na de winterstop ongelooflijk sterk’’, vervolgt Parzyszek. ,,Van de laatste zestien wedstrijden hebben we er twaalf gewonnen. We hadden woensdag, uit tegen Pogon Szczecin al kampioen kunnen worden, maar toen werd het 0-0. Dan moet het nu maar gebeuren.’’

Parzyszek is in de tweede competitiehelft basisspeler bij Piast Gliwice. ,,Na de winterstop heb ik zes keer gescoord en vier assists gegeven. In totaal heb ik nu acht keer gescoord en het draait hartstikke lekker. Mijn vrouw, mijn dochter en ik hebben het ook goed naar de zin. Gliwice is een mooie, welvarende stad.’’

Ondanks de successen kwam er tot voor kort niet veel publiek. Parzyszek: ,,Dat kwam omdat de harde kern ons boycotte. Ze hebben vorig seizoen tijdens de wedstrijd tegen Gornik Zabrze het veld bestormd en zijn daarna in conflict geraakt met de club. Maar sinds kort komen ze weer. Zondag is het stadion uitverkocht met 10.000 mensen.’’