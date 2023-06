Play-offs Keuken Kampioen Divisie: in Flevopolder kan het alle kanten op, gunstige uitgangspositie FC Emmen

Het duel in Venlo tussen VVV en Almere City eindigde onbeslist (1-1) . Mitchell van Rooijen opende al vroeg in de wedstrijd de score op aangeven van Nick Venema. Na een half uur spelen deed smaakmaker Anthony Limbombe iets terug: 1-1. Almere City eindigde het duel met tien man doordat Danny Post, terugkerend op het oude nest, een rode kaart kreeg na een tackle. VVV kon niet meer profiteren. Om 16.30 uur staan beide teams weer tegenover elkaar in de Flevopolder.

In Breda vochten woensdagavond NAC en FC Emmen hun eerste strijd uit. De ploeg van Dick Lukkien, als zestiende geëindigd in de eredivisie, kwam als winnaar uit de bus (1-2). Maar de eredivisionist had zichzelf een mooie dienst kunnen bewijzen. FC Emmen leek met een 2-0 zege (goals Lorenzo Burnet en Ole Romeny) de bus in te stappen terug naar Drenthe, totdat diep in blessuretijd Ame Omgba de bal tegen de touwen schoot: 2-1. NAC bleef hierdoor in leven en houdt hoop op promotie.