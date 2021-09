Podcast | ‘Ajax is min of meer al geplaatst voor de volgende ronde’

‘Ajax was oppermachtig’, oordeelt Sjoerd Mossou in de nieuwe AD Voetbalpodcast. In de Johan Cruijff Arena versloeg de ploeg van Erik ten Hag Besiktas met 2-0. En daarmee lijkt overwintering in Europa een zekerheidje. Daarover praat presentator Etienne Verhoeff met Mossou in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

Een doelpuntenfestijn zoals in de eredivisie bleef uit, al waren er wel kansen voor. Maar daar maalde niemand om in de Arena. ,,Het was een echt Europees voetbalsfeertje. Dat werd flink opgepompt voor de wedstrijd. De blijdschap over de 2-0 zege was zeer uitbundig. Het beton trilde na de zijwaarts-achterwaartse polonaise.”

En dus heeft Ajax zes punten uit twee duels en een doelsaldo van zeven voor en één tegen. Mossou: ,,Na de loting namen we een podcast op en toen zei ik dat Ajax een poule had met een Europa League-gevoel. Dat blijkt ook zo te zijn. Al doet het niets af aan prestaties van Ajax. Het is een prima zege. Maar door tegenstanders als Besiktas en een matig Sporting ben je nu al min of meer geplaatst voor de volgende ronde. De laatste vier jaar voor Ajax is Champions League spelen een natuurlijk onderdeel van het DNA van de club.”

Ajax speelde weer met Berghuis als tien, Klaassen begon op de bank. ,,In de kleine ruimte functioneert Berghuis prima. Besiktas probeerde het veld klein te houden. Bovendien kan Berghuis makkelijk wisselen van positie met Anthony bijvoorbeeld. Die pikante transfer pakt zo heel goed uit, ook voor Feyenoord ironisch genoeg.”

Verder praten Mossou en Verhoeff over het spelen met drie grote sterren in de voorhoede. Kan dat wel zonder gedoe?



De AD Voetbalpodcast is er iedere werkdag met de watchers van het AD: Sjoerd Mossou, Johan Inan, Mikos Gouka, Maarten Wijffels en Hugo Borst.

Volledig scherm De voetbalpodcast. © ANP, DPG Media, Pro Shots