Podcast | ‘Als Ten Hag vertrekt, gaat Ajax voor Slot’

Ajax lootte in de volgende ronde van de Champions League niet Inter, maar uiteindelijk Benfica. ,,Ik had Ajax eigenlijk wel willen zien tegen een topploeg als Paris Saint-Germain of Inter’’, zegt Borst in de podcast. ,,De poule die ze hadden in de Champions League was niet heel zwaar. Dat hebben we al besproken.’’

In de AD Voetbalpodcast reageert ook Ajax-volger Johan Inan op de loting. ,,Bij Ajax zijn ze niet heel rouwig om het geblunder van de UEFA met de balletjes. Ze hebben nu een tegenstander waar je op voorhand van zegt: daar moet Ajax mee kunnen afrekenen.’’

Zo goed als Ajax speelt in Europa, zo moeizaam gaat het in de eredivisie. ,,Dat is een heel ander Ajax. Waar gaat het dan niet goed? Het is de motivatie en dat is indirect ook de schuld van Erik ten Hag. Je zag het tegen AZ bij Antony heel goed. Die liet Wijndal een aantal keer lopen. ‘Komt wel goed’, dat idee. Er er niet voor willen werken. Dat zit heel erg opgesloten in de aard van de Ajacied.’’

Klassieker

Dit weekend staat de Klassieker op het programma. ,,Je verwacht toch dat Slot met een list komt. Hij is een heel goede coach. Een man met een plan. Slot gaat niet zoals Go Ahead de boel helemaal dichtzetten. Het is trouwens wel goed en mooi dat Slot de stap naar Feyenoord heeft gemaakt. Iedereen zei: ‘wacht tot Ten Hag vertrekt bij Ajax en ga dan pas weg als zijn opvolger’. Maar hij koos zelf voor Feyenoord. En zie wat het hem brengt. Overigens denk ik dat als Ten Hag weggaat, Ajax serieus over Slot nadenkt. Als je Berghuis weghaalt, waarom dan niet de trainer.’’

Volledig scherm Slot en Ten Hag. © ANP, Pro Shots