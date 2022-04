Podcast | ‘Bij Sparta lijkt alles wel met voorbedachte rade te zijn gedaan’

Sparta heeft binnen 24 uur een nieuwe trainer . Dat doet toch wat wenkbrauwen fronsen. De puinhoop waar Erik ten Hag in gaat stappen bij Manchester United wordt alsmaar groter. Is Feyenoord slachtoffer van het eigen succes? En de play-offs om Europees voetbal: eerder een last dan een lust? Etienne Verhoeff bespreekt deze onderwerpen met Johan Inan in de nieuwe AD Voetbalpodcast.

Een dag na zijn vertrek meldde trainer Henk Fraser zich op het Kasteel om de media te woord te staan over zijn vertrek. ,,Heel vaak komt de perschef na het vertrek van een trainer nog met een quote aanzetten en zie je de trainer niet meer. Maar dat Fraser zelf maandag voor de camera’s stond was verrassend, uniek en het siert hem wel”, zegt Johan Inan.

Toch komen er inmiddels ook meer verhalen naar buiten over de reden van het ontslag van assistent-trainer Aleksandar Rankovic. Hij zou te dominant aanwezig zijn en spelers zouden zich niet op hun gemak voelen. ,,Ik snap dat Rankovic Frasers vriend en steun is. Maar met de verhalen nu bij Sparta, zou het misschien verstandig zijn om voor een andere assistent te kiezen. Ook om het voetbal volgend jaar bij FC Utrecht wat attractiever te maken. Want Fraser is wel een resultaattrainer en zijn ploegen blinken niet uit in mooi of leuk voetbal.”

Het was dit weekend ook onrustig in Manchester. Na de nederlaag van United dit weekend kwamen er uit de spelersgroep zelf verhalen over problemen in de kleedkamer. Zou Ten Hag al spijt hebben van zijn keuze? ,,Nee, hij zal alleen wel hopen dat United Champions League haalt. Dat maakt de club aantrekkelijker voor nieuwe spelers dan wanneer de ploeg in de Conference League speelt. Hij heeft een contract voor drie jaar getekend in Engeland. Over drie jaar zou United weer aan de top moeten zitten.”

