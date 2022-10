Podcast | ‘Cody Gakpo solliciteert naar basisplek bij Oranje’

,,Zo positief als we vorige week waren…dat moeten we even bijstellen”, begint Wijffels in de podcast. Vorige week leek de selectie van acht spelers van Ajax nog een mogelijke kracht, omdat je dan automatismen hebt. ,,Maar nu blijkt dat te veel spelers van Ajax niet in hun kracht spelen. Bergwijn heeft het als buitenspeler toch lastig tegen grotere ploegen als Napoli en Liverpool. De woorden van Van Gaal worden dan bewezen, dat onze buitenspelers niet wereldtop zijn. Spelers als Bergwijn en Berghuis komen op de vleugels niet tot hun recht in de top.”

| Cody Gakpo

Met twee doelpunten en een assist scherpte de 23-jarige aanvaller donderdag in Zwitserland zijn indrukwekkende statistieken nog maar eens verder aan. Hij staat in goals en assists nu op gelijke hoogte met Erling Haaland.

In de keepersdiscussie bij Oranje gaat het vaak over Jasper Cillessen en Remko Pasveer, maar over Mark Flekken hoor je weinig. Dus keek Wijffels wat beelden terug van dit seizoen. ,,Flekken stuurt een verdediging aan met slechts zes tegengoals in de Bundesliga. Bovendien kijkt keeperstrainer Frans Hoek naar dat meevoetballen. En Flekken legt de ballen echt goed weg.”

Verder bespreken Wijffels en Verhoeff wie de grote ster gaat worden dit WK. Je hoort het in de WK Countdown van AD Sportwereld. Beluister hem via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastapp.

Volledig scherm WK countdown: Voetbal Podcast met Maarten Wijffels. © DPG Media, AFP