Podcast | ‘De acceptatie van de VAR komt nu weer onder druk te staan’

Roger Schmidt sprak van schandaal na afloop van Feyenoord-PSV. Aan de andere kant, zijn ploeg verzuimde 0-3 en 0-4 te maken. ,,In algemene zin moet een trainer het over zijn ploeg hebben en niet over de scheidsrechter. Maar in dit geval…’’, reageert Maarten Wijffels. ,,Ik heb wat navraag gedaan in de scheidsrechterswereld. En daaruit blijkt dat het protocol is om altijd te gaan kijken op het scherm. Dan kan je na afloop je beslissing uitleggen en onderbouwen op basis van beelden die je zelf hebt gezien. De acceptatie van de VAR komt nu weer onder druk te staan.’’