Podcast | De Grote Vier: wie was het beste? Wie was de beste teamspeler?

Belangen­ver­e­ni­ging clubs verwacht pas laat duidelijk­heid over eredivisie

15:19 FBO, de werkgeversorganisatie in het Nederlandse betaalde voetbal, verwacht pas later in april of in mei duidelijkheid over het wel of niet uitspelen van de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. De KNVB en de Eredivisie CV hebben alle clubs uitgenodigd voor een gesprek dat morgen plaatsvindt.