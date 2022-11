Podcast | 'De laatste kans om je bewijzen aan Van Gaal’

Ajax moet vanavond het duel met Vitesse inhalen. ,,Blind gaat terugkeren in de basis”, stelt Inan in zijn voorbeschouwing. ,,Met het verlies van Martínez en Mazraoui heeft Ajax heel veel ingeboet op voetballend vermogen. Dan is het veel te naïef van Schreuder om te veronderstellen dat je in een topwedstrijd je beste passer eruit kan halen.”

Het is niet de eerste beslissing van Schreuder die in twijfel wordt getrokken dit seizoen. ,,De keuzes die hij maakt pakken vaak niet goed uit. Tegen Napoli koos hij de aanval en kreeg hij in totaal tien goals tegen. Tegen Liverpool heb ik het eerste half uur het beste Ajax gezien van dit seizoen. Maar dat niveau hebben ze verder niet gehaald. In de topduels zie je niets van progressie.”



Ajax en Feyenoord komen nog in actie in Nederland. In het buitenland worden nog diverse wedstrijden gespeeld voordat Louis van Gaal zijn WK-selectie bekend maakt. ,,Deze dagen is het de laatste kans om je nog te bewijzen aan de bondscoach. Al denk ik niet dat Van Gaal op basis van een wedstrijd beslist. Maar bij twijfel kan je een keuze toch misschien beïnvloeden. Op basis van de prestaties van Ajax zou je zeggen dat er wel twee of drie gaan afvallen voor het WK in Qatar.”



Beluister de hele AD Voetbalpodcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastapp.