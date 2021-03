Podcast De Stuurlui | ‘AZ wil met Jansen hetzelfde traject afleggen als met Slot’

PSV zal in aanloop naar met de topper tegen AZ niet graag een blik op hun laatste resultaten in topwedstrijden werpen. Al vijftien duels op rij wachten de Eindhovenaren op een overwinning tegen een concurrent, terwijl AZ juist in die wedstrijden de zeges aaneen rijgt. ,,Die reeks begint een beetje een obsessie te worden voor PSV. Toch hebben ze op basis van kwaliteit nog net een streepje voor op AZ’’, stelt Sjoerd Mossou.

De Alkmaarders gaan zich na dit weekend beraden over de toekomst van hoofdcoach Pascal Jansen. Mossou zou het niet gek vinden als AZ voor een langere samenwerking kiest. ,,Het is misschien niet de meest interessante coach, maar hij staat er enorm goed op bij AZ. Ze willen met hem hetzelfde traject afleggen als ze met Arne Slot hebben gedaan”, aldus Mossou. ,,Hij doet het eigenlijk best prima. Wie weet bouwen ze het verder door.”

Een collega in de eredivisie kreeg deze week al wél zijn congé. Na een matige serie werd Hans de Koning op straat gezet bij VVV-Venlo. ,,Ik heb toch een beetje een zwak voor hem. Aan hem hangt altijd een prettig soort opgewektheid, maar blijkbaar was het niet genoeg om aan te blijven”, ziet Mossou, die de coach echter nog altijd hoog heeft zitten. ,,In het land der blinden is Hans de Koning.”



Zoals elke week komen er in de podcast meerdere onderwerpen aan bod. Zo gaat het naast AZ - PSV en De Koning ook over Pieter ‘The Champ’ de Jongh, de vermakelijke puinhoop in de jeugd bij Feyenoord én je kunt je hersens kraken met een nieuwe huiskamervraag.