Podcast De Stuurlui | ‘Brobbey speelt over zes jaar gewoon bij PEC Zwolle’

In de podcast De Stuurlui blikt Sjoerd Mossou elke vrijdag vooruit op het eredivisieweekend. Samen met presentator Etienne Verhoef bespreekt Mossou in deze aflevering de enorme blunder van Ajax, de kritieke situatie bij PSV en nog veel meer.

Uiteraard gaat het in de nieuwste aflevering van De Stuurlui over de kapitale fout die Ajax maakte, door Sébastien Haller niet in te schrijven voor de Europa League. ,,Een ongelofelijke blunder’’, is dan ook het oordeel van Mossou. Ajax vergat een vinkje achter zijn naam aan te klikken, waardoor de Amsterdammers geen beroep op de recordaankoop kunnen doen tijdens het belangrijke treffen met Lille OSC.

Mogelijk is Brian Brobbey tegen de Fransen de vervanger van Haller. De negentienjarige spits is bezig met zijn laatste maanden in Amsterdam, nadat hij deze week wereldkundig had gemaakt zijn aflopende contract niet te verlengen. Voor Ajax kwam het als een klap, maar een ramp is het volgens Mossou niet. ,,Over zes jaar speelt hij gewoon bij PEC Zwolle, al zijn er twee wegen die daar naartoe leiden.’’ Volgens Mossou speelt zijn zaakwaarnemer Mino Raiola daarin een enorme rol.

Ook de verrichtingen van Ajax’ voornaamste concurrent PSV worden besproken. De Eindhovenaren beleefden een uiterst teleurstellende maand en zagen de achterstand op Ajax oplopen tot zeven punten. Volgens Mossou is momenteel nergens de druk zo groot als in het Philips Stadion. ,,Roger Schmidt is nu toch wel een beetje een kat in het nauw.’’ PSV zette aan het begin van dit seizoen vol in op de landstitel, maar lijkt voorlopig een pas op de plaats te moeten maken.

Zoals elke week komen er in de podcast meerdere onderwerpen aan bod. Zo gaat het naast Ajax en PSV ook over de wekelijkse worsteling van Feyenoord, het fascinerende aankoopbeleid van ADO Den Haag en kun je je hersens kraken met een nieuwe huiskamervraag.

