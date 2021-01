Podcast De Stuurlui | ‘Chagrijn van Advocaat bij Feyenoord was te voorzien’

Januari is vooralsnog een desastreuze maand voor de Rotterdammers, met nederlagen tegen Ajax (1-0), AZ (2-3) en Heerenveen (3-0). Daarmee verloor Feyenoord de koppositie steeds verder uit zicht. ,,Het chagrijn van Advocaat was wel een beetje te voorzien, op de momenten dat het tegenzit’’, stelt Sjoerd Mossou, die betwijfelt of Advocaat het seizoen afmaakt in de Kuip. Advocaat bleef na zijn aanstelling in november 2019 bijna een jaar lang ongeslagen in de eredivisie, maar moest in een maand tijd liefst vier nederlagen slikken.