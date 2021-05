Podcast De Stuurlui met Sjoerd Mossou | ‘Play-offs zijn voor Feyenoord mentaal het zwaarst’

In de podcast De Stuurlui blikt voetbalverslaggever Sjoerd Mossou elke vrijdag in twintig minuten vooruit op het eredivisieweekend. Samen met presentator Etienne Verhoeff bespreekt hij in deze aflevering de promotie en degradatie, de play-offskansen van Feyenoord en nog veel meer.

Go Ahead Eagles stuntte door op de laatste speeldag van de Keuken Kampioen Divisie De Graafschap af te troeven in strijd om promotie, terwijl VVV-Venlo en ADO Den Haag hun plekje in de eredivisie juist moesten afstaan. ,,De degradatie van ADO was wel aangekondigd”, constateert Mossou. ,,Ze hadden de laatste weken nog een kleine opleving, maar de degradatie is volkomen terecht. Het is sneu, maar over twee seizoenen waren ze veruit de slechtste.”

Volledig scherm Podcast De Stuurlui. © AD

Ook met De Graafschap had Mossou medelijden. ,,Ze zijn ten onder gegaan aan hun eigen zenuwen. Het is makkelijk praten, maar ik denk dat ze te vroeg een voorschot hebben genomen op promotie. In de laatste fase van de competitie is alles gewoon heel onvoorspelbaar.” De Graafschap kwam niet verder dan 0-0 tegen Helmond Sport, terwijl Go Ahead met 0-1 won bij Excelsior.

Quote Feyenoord speelt om niet te falen, terwijl de anderen spelen om te winnen Sjoerd Mossou

Voor vrijwel alle clubs nadert het einde van het seizoen, maar voor onder meer Feyenoord wacht nog een toetje. De Rotterdammers zijn veroordeeld tot de play-offs na een remise tegen Heracles. ,,Ik denk dat het voor Feyenoord mentaal het moeilijkst is. Zij spelen om niet te falen, terwijl de anderen spelen om te winnen. Het is voor Dick Advocaat te hopen dat het nog een mooi einde wordt en ze zich alsnog plaatsen voor de Conference League. Dat is overigens wel een B-toernooi, hoor.”

Zoals elke week komen er in de podcast meerdere onderwerpen aan bod. Zo gaat het naast de promotie/degradatie en Feyenoord ook over de identieke voetbalvrouwen van De Graafschap, een kleuteropstootje, Diego Armando Brobbey én je kunt je hersens kraken met een nieuwe huiskamervraag.

Volledig scherm Podcast De Stuurlui. © AD