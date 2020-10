Podcast | ‘De temperatuur rondom Oranje is heel snel gedaald, het optimisme is weg’

De Boer kritisch op afronden: ‘We kregen vijf goede kansen, dan moet je er eentje maken’

11 oktober Na de 0-1 nederlaag tegen Mexico stelde Oranje vanavond opnieuw teleur met een doelpuntloos gelijkspel in Bosnië. ,,We kregen in de tweede helft vier of vijf goede kansen, dan moet je er minimaal eentje maken", zei Frank de Boer, die een valse start kent als bondscoach.