Podcast | ‘Donyell Malen moet zaterdag wel wat laten zien’

De eerste persconferentie van Louis van Gaal bood gelijk duidelijkheid. De bondscoach draaide er niet omheen. Donyell Malen is er klaar voor om rechtsbuiten te spelen. Jasper Cillessen is derde doelman. Over de duidelijkheid van Van Gaal praat presentator Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels in de nieuwe AD Voetbalpodcast.

,,Normaal ga je naar een persconferentie toe en denk je van tevoren na over de keepers en rechtsbuiten. En je neemt aan dat een bondscoach dat een beetje in het midden laat. Maar Van Gaal niet. Die is gelijk duidelijk. Dat is hij altijd geweest”, begint Wijffels.

Die duidelijkheid kwam over Malen, die bij Van Gaal had aangegeven er klaar voor te zijn om rechtsbuiten te spelen. ,,Je zou eigenlijk elke dag een camera op Malen willen nu. Roger Schmidt heeft het ook al gezegd bij PSV vorig jaar: Malen zou prima op rechts kunnen, maar hij wil het zelf niet. Je krijgt tegen Montenegro vast wel wat ruimte, maar als dat fases niet zo is… Malen is niet heel verfijnd als er weinig ruimte is. Wat is het alternatief dan? Het zijn allemaal wel noodverbanden. Het blijft opmerkelijk dat het van Steven Berghuis afhangt of Nederland een fatsoenlijke rechtsbuiten heeft. Maakt het nou zoveel uit of je bij Oranje van rechts komt in plaats van links?”

In de selectie van Oranje zitten verder niet echt verrassingen. Geen vreemde eend in de groep zei Van Gaal. ,,Gaat ook niet zo veel meer bijkomen denk ik. Wie mis je nu in de groep van 30? Rick Karsdorp bij AS Roma of Hans Hateboer van Atalanta? Wat Nederland aan talent heeft zit wel bij de eerste 30 spelers. Hooguit dat je nog een talent van Ajax of AZ erbij kan halen. Misschien moet dit het ook wel zijn, want je moet ergens je voordeel gaan halen ten opzichte van andere landen. Je moet dan een ingespeelde selectie hebben door in maart en juni met een WK-team te gaan werken.’

Verder praten Wijffels en Verhoeff over diploma’s halen, gymles geven en verdient Henk van Stee een standbeeld voor Het Kasteel?

