Podcast | ‘FC Utrecht is mijn nummer 3 in de eredivisie’

Een nieuwe speelronde in de eredivisie, talenten met een afkoopsom van 1 miljard, wisselen om spelers betrokken te houden. Het zijn onderwerpen in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Deze aflevering praat presentator Etienne Verhoeff met verslaggever Maarten Wijffels.

De oktobermaand is geen beslissende maand voor clubs, maar toch. Ajax en PSV hebben een aantal belangrijke wedstrijden in Europa en treffen elkaar in de eredivisie. ,,Voor Ajax is het wel gek dat die Zuid-Amerikanen pas zaterdag terug zijn van hun interlandbreak. Die zijn nog bezig met wedstrijden, maar zijn er tegen Dortmund natuurlijk wel bij. En het scheelt voor Ten Hag dat hij geen keuze hoeft te maken tussen Berghuis en Klaassen voor de nummer 10 positie. Aan de andere kant: ik vind dat je als trainer moet blijven wisselen. Zeker Ajax. Dat heeft 16 tot 18 spelers die goed genoeg zijn voor de basis. Je kunt in oktober nog geen chagrijnige spelers hebben.’’

Dit weekend speelt Ajax tegen SC Heerenveen. Daarna wacht de dubbele ontmoeting met Borussia Dortmund. Wijffels: ,,Tegen Dortmund kan je zien of Ajax goed genoeg is om de kwartfinale van de Champions League kan halen. Als het fenomeen Haaland meedoet en je kunt hem in bedwang houden... Er zijn toch niet veel betere spitsen als hij. Als je dan anderhalve keer Dortmund kunt beteugelen laat het zien waar je toe in staat bent Europees.’’

Wie wordt nummer 3?

In de eredivisie staat AZ-FC Utrecht op het programma. De Alkmaarders zijn niet goed gestart dit seizoen. In tegenstelling tot FC Utrecht. ,,Ik heb FC Utrecht als mijn nummer drie in de eindstand. Zeker omdat ze geen Europees voetbal spelen in tegenstelling tot Feyenoord en AZ. Daar moeten ze van profiteren. En ze hebben de spelers ervoor. Denk maar aan Maher. De maand oktober: Maher-maand. Dat is nou een speler om in de gaten te houden voor Oranje. Voor de longlist van Oranje. Niet bij de eerste dertig, maar toch.’’

Verder werd bekend dat Pedri bij Barcelona een afkoopsom van 1 miljard euro in zijn nieuwe contract heeft staan. Dus is de vraag: gaan we dat nog meemaken en wie gaat er 1 miljard betalen voor een speler? ,,Dat kan alleen maar Newcastle United zijn.’’

