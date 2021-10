Podcast | 'Haaland heeft maar één nanoseconde nodig’

Deze AD Voetbalpodcast voor het grootste gedeelte in het teken van Ajax-Borussia Dortmund. De belangrijkste tegenstander in de Champions League groep van Ajax. En een treffen met het Noorse fenomeen Haaland. Ajax-watcher Johan Inan en presentator Etienne Verhoeff bespreken de kansen en mogelijkheden van Ajax.

In de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd riep Ten Hag nog boos dat Ajax niet tegen Haaland speelde, maar Dortmund. Toch is de Noor het grootste gevaar van de Duitsers. ‘Ik heb nog een actie van Haaland op het netvlies’, vertelt Johan Inan. ‘Noorwegen-Nederland. Van Dijk en Haaland sprinten samen om de bal te pakken te krijgen en Van Dijk kijkt steeds om naar Haaland. Waar is hij? Wat doet hij? Op het moment dat hij dan weer naar de bal kijkt, die nanoseconde, grijpt Haaland zijn kans om zichzelf vrij te spelen. Die bal kwam toen op de paal.’

Bijkomend probleem voor de centrale verdedigers van Ajax is dat ze vaak niet alleen de focus hebben op verdedigen. Inan: ‘Ze zijn vaak degenen die ook de rest van het team neerzetten. Als je daar te veel mee bezig bent, kan dat ten koste gaan van je aandacht voor Haaland.’

Dortmund kan in een paar passes van de ene kant van het veld naar de andere kant gaan. Wat doet Ajax als ze de bal kwijt raken aan Dortmund? En heeft dat invloed op de invulling van de nummer tien positie? ‘Ik noem Klaassen een zakelijke tien, waar Berghuis de creatieve tien is. Klaassen is bij balverlies ook niet een speler die een paar seconden gaat balen en met armen zwaaien maar gelijk omschakelt en meeverdedigt. Daarom denk ik dat hij voor Klaassen gaat kiezen.’

Waar staat Ajax?

Velen zien het treffen met Dortmund als een internationaal meetmoment. Waar staat Ajax? En dat terwijl Dortmund eerder op Ajax lijkt dan op Real Madrid of Chlesea. ‘Dortmund zit tussen de Europese elite en de subtop in. Maar hebben wel de laatste jaren de achtste finales van de Champions League gehaald. Vergelijkbaar met Ajax? ik denk dat Dortmund is wat Ajax wil zijn.’

Verder spreken Inan en Verhoeff ook over Barcelona. Is de rust weer terug na de 3-1 zege op Valencia? Je hoort het in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

