Podcast | ‘Ik snap niet dat er dit weekend niet gevoetbald is’

Maxi Romero keert voor revalida­tie terug in Nederland

6 februari PSV-spits Maxi Romero (22) is afgelopen week teruggekeerd uit Argentinië, waar hij bemoedigende stappen in zijn revalidatieproces heeft gezet. De Zuid-Amerikaan hervatte recent de looptraining en gaat nu in Eindhoven verder aan de slag om er komend seizoen weer te staan.