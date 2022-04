Podcast | ‘Luis Sinisterra is de sleutel in alles voor Feyenoord, die mag niet ontbreken’

Moeizame overwinningen voor de topclubs, Ajax lijkt met moeite op weg naar de titel en onderin is het nog niet uitgemaakt wie gaat degraderen. Al moet Sparta verder zonder trainer Henk Fraser . In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff deze onderwerpen met Maarten Wijffels en Mikos Gouka.

Ajax is, met nog vier speelrondes te gaan, nog altijd koploper. De ploeg van Ten Hag wint de wedstrijden, maar sprankelen doen de Amsterdammers al een tijdje niet. ,,Je moet gewoon die punten binnenhalen en dat doet Ajax voorbeeldig”, reageert Maarten Wijffels. ,,Of het nu Cambuur is of RKC. De individuele klasse van Ajax is zo groot dat ze de wedstrijden wel gaan winnen. Ik denk wel dat vijf keer wisselen in het voordeel is van de topclubs. Dat zie je met het inbrengen van Mohammed Kudus vlak voor tijd. Hij gaf de beslissende pass op Brian Brobbey.”

,,Maar mogen we van Ajax niet een onsje meer verwachten?”, vraagt Gouka zich af. ,,Met deze selectie en dit budget. Ajax kan aan het einde toch niet roepen: we hebben ze toch allemaal gewonnen? Dit is toch Ajax niet?”

Feyenoord

In de podcast gaat het ook over Feyenoord. De Rotterdammers strijden nog om plek drie in de eredivisie, maar staan ook in de halve finale van de Conference League. Moet Feyenoord zich niet meer focussen op de competitie dan op Conference League? Gouka: ,,Nee, natuurlijk niet. Dit is een once in lifetime-kans om een Europese finale te spelen. Die derde plek is wel belangrijk richting komend seizoen. Maar het is maar plek drie. Je roept niet over twintig jaar: toen werden we derde.”

Wijffels: ,,Sinisterra is de sleutel in alles. Ook voor plek drie. Die moeten ze fit houden, masseren, in een bubbelbad. Weet ik veel wat. Die mag niet ontbreken. Hij kan als enige een wedstrijd beslissen voor je.”

