Podcast | ‘Met Louis is het gewoon leuker’

Van Gaal lijkt in elk geval succes te boeken met zijn aanpak tot nu toe. En hij heeft duidelijk keuzes. Zo gaat het in de podcast over de stap van De Ligt naar Juventus en of hem dat nou een betere voetballer heeft gemaakt. ,,Ik geloof wel dat hij completer is geworden. Juventus is geen ‘top topclub’ in Europa. Ze hebben net de landstitel gemist. Maar trainen met Ronaldo en spelen in de competitie, zorgt wel voor een goede basis’’, reageert Mossou. ,,Maar het is een gegeven dat De Vrij de voorkeur krijgt bij Oranje momenteel. Hij is kalmer, meer in control. Ik snap wel dat Van Gaal daar gecharmeerd van is.’’