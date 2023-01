Podcast | ‘Misschien verwachten we wel te veel van Brobbey bij Ajax’

Een week geleden zei Wijffels na NEC-Ajax nog dat Ajax de meest creatieve ploeg is van de top 5. Vind hij dit nog steeds? ,,In theorie zou Ajax de ploeg moeten zijn met de meeste creatieve mogelijkheden. Alleen in de praktijk is het niet zo. Misschien verwachten we wel te veel van Brobbey bij Ajax. Je ziet een balvaste en kaatsende spits. Daar moet Klaassen of Taylor toch bij kunnen komen en dan kansen creëren. Maar Brobbey laat het ook niet zien over meerdere wedstrijden.”