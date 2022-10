Podcast | ‘Napoli verdiende een staande ovatie in de Arena’

ANALYSE Napoli vernedert Ajax op alle fronten, óók buiten het veld

Ajax werd dinsdag compleet weggespeeld door Napoli (1-6), een tegenstander die qua financiële mogelijkheden nota bene vergelijkbaar is met de Amsterdammers. Het laat nog maar eens zien hoe dun het koord is waarop Ajax in Europa balanceert. Alles moet kloppen, óók op de transfermarkt.

6:06