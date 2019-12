Podcast | ‘Niet toevallig dat de top Ziyech nog niet heeft gehaald’

‘AB­BA-scheids­rech­ter’ Marc Nagtegaal maakt debuut in eredivisie

12:41 Marc Nagtegaal fluit zondag voor het eerst een wedstrijd in de eredivisie. De scheidsrechter uit Hendrik-Ido-Ambacht is aangesteld voor het duel tussen RKC en Heerenveen. De 26-jarige Nagtegaal is bekend geworden als de ‘ABBA-scheidsrechter’, nadat hij een strafschoppenserie in de verkeerde volgorde liet nemen.