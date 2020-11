Podcast | ‘Ons voetbal wordt geleid door een zombie in een ruimteschip’

PEC Zwol­le-verdediger Kenneth Paal had corona: ‘In een paar dagen tijd verloor ik 40 procent van mijn fitheid’

21 november PEC Zwolle-verdediger Kenneth Paal (22) wist het meteen, toen hij vijf weken geleden verkouden en met flinke hoofdpijn en keelpijn wakker werd. Dit kon maar één ding betekenen. En hij kreeg gelijk: het was inderdaad corona. Inmiddels is de linksback weer terug. En is hij gretiger dan ooit.