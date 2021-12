Podcast | ‘Transfer Brobbey heeft een romantische gedachte’

Hij ging weg, maar lijkt vier maanden na zijn vertrek alweer op de weg terug: Brian Brobbey. Ajax wil hem zo snel mogelijk aan de selectie toevoegen. Is dat slim? Wijffels: ,,Het zal afhangen van de Afrika Cup. Gaat die door of niet? Maar als Haller daarheen gaat, dan hebben ze een vacature in de spits en komt Brobbey in beeld. Maar gaat die Afrika Cup niet door, met welk perspectief kom je dan terug? En hoe valt dit binnen een selectie? Hij heeft het in het buitenland nog niet gemaakt. Het is een romantische gedachte. Aan de andere kant, hij weet wel wat er bij Ajax moet gebeuren. En hij zal fit zijn. Dan zou het de terugkeer worden van de verloren zoon.’’

Eredivisie

Dan de competitie. Op het programma staat de laatste speelronde van 2021. We zijn ook halverwege de eredivisie. Wat voor beeld geeft de competitie? ,,Van Gaal zegt over het Nederlands succes in Europa dat het leuk is, maar er speelt bijna geen Nederlander in de basis. En als je de Klassieker bekijkt van afgelopen zondag. Wie staan er op de vleugels? Bij Ajax zijn dat Tadic en Antony. Feyenoord speelt met Sinisterra en Toornstra is geen Oranje-materiaal op die positie. Dan is het mager. Spitsen. Bij Feyenoord geen spits voor Oranje. Bij Ajax heb je Haller. PSV heeft Vinicius of Zahavi. Gakpo kan op die positie spelen, maar als je het zo bekijkt is dat geen hoopvol signaal.’’