Podcast | ‘Van Hanegem kon zijn frustraties over spelers niet verbergen’

Borst en Verheul halen naar hartenlust herinneringen op, in gesprek met Feyenoord-clubwatcher Mikos Gouka en gespreksleider Etienne Verhoeff. ,,Op een gegeven moment ontstond het beeld van de bende van vijf bij Feyenoord. Peter Bosz, Rob Maas, Regi Blinker, Robbie Witschge en Ruud Heus. Maar het is niet zo dat die allemaal even erg waren qua stappen. De ergernis lag soms ook bij dingen die op het veld gebeurden.’’



Verheul: ,,De ergste was Peter Bosz. Die dronk zich gek, maar hij liep de volgende dag wel voorop. Daarom had Van Hanegem er niet zo’n moeite mee.’’



Borst: ,,Maar hij nam andere spelers mee. Ook jonge spelers. En hij was aanvoerder. Als iemand Peter Bosz nooit heeft kunnen verdragen, was het Van Hanegem. En ik denk dat het nog zo is. Het was een krankzinnig jaar.”