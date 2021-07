Pogacar begrijpt vragen over doping: ‘Maar ik ben een goede jongen’

Dos Santos jaagt bij Go Ahead Eagles op terugkeer in eredivisie na mislukt avontuur in Moldavië: ‘Heb een moeilijke tijd gehad’

11 juli FC Sheriff. De naam zal voor altijd in het geheugen gegrift staan bij Dabney Dos Santos. De Moldavische voetbalclub bleek afgelopen seizoen niet de roos waar de Nederlander op mikte. Een jaar in Tiraspol, diep in het Oostblok op de grens met Oekraïne, leverde vooral frustratie, twijfel en eenzaamheid op. Zijn optreden namens Go Ahead Eagles, zaterdag op vertrouwde grond in Almelo, voelde dan ook haast als een bevrijding.