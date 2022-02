Politiebond roept op tot staking rond VVV - Roda JC, mogelijk streep door Limburgse derby

Het is de negende keer sinds eind december dat de politie het werk stillegt in het kader van ‘Van kwaad tot erger’. Op 23 januari was er ook al een actie voorafgaand aan PSV - Ajax, maar die wedstrijd werd gewoon gespeeld. Nu er weer publiek de stadions in mag, is het sterk de vraag of burgemeester Antoin Scholten toestemming geeft voor het spelen van de derby tegen Roda JC. Uitfans zijn nog niet welkom in de Nederlandse stadions.