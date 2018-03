Poll: titelstrijd is weer open na afgang PSV

De Ligt over aan­voer­ders­band: Hartstikke trots

11 maart Matthijs de Ligt geloofde bijna zijn oren niet toen hij van zijn trainer Erik ten Hag hoorde dat niet Lasse Schöne of Klaas-Jan Huntelaar maar hij voorlopig de aanvoerder van Ajax is. ,,Ik keek hem eerst even aan en toen was ik hartstikke trots", zei de centrale verdediger na de zege op Heerenveen (4-1).